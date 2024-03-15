Yabancı Öğrenciler İftarına Melikgazi ev sahipliği yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, dünyanın çok farklı ülkelerinden gelip Kayseri’deki üniversitelerin çeşitli fakültelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler katıldı. İftar programı öncesi öğrencilerin masalarını tek tek gezen Palancıoğlu öğrencilerle sohbet etme imkanı buldu.

Birlikte iftar yapılmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mete Sungur yaptı. Sungur konuşmasında 10 yılı aşkın bir süredir Kayseri’de Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetlerine devam ettiklerini ve bu kapsamda düzenlenen iftara ev sahipliği yaptığı için Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Daha sonra iftar programında bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, dünyanın dört bir köşesinden gelip şehrimizde eğitimlerine devam eden öğrencileri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Kayseri’de ve diğer şehirlerde okuyan yabancı öğrencilere Türk milletinin ve Kayserimizin misafirperverliğini en iyi şekilde göstermek istediklerini anlattı. Kendilerinin okullarını bitirip ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin dostu ve kültür elçisi olacaklarına yürekten inandığının altını çizdi.