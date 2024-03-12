Yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı
Sahabiye Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı.
Olay saat 18.20 civarı Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Oğuz Cadde ile Kanal Caddesi kesişiminde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların karıştığı kavgada H.H. kişi göğüs kısmından bıçaklandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansın müdahale ettiği H.H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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