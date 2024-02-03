Yağış olmadı, Yamula Barajı'nda sular çekildi

Bu yıl beklenen yağışların olmamasından barajlar da etkilenirken, Kayseri’de de Yamula Barajı’nda su seviyesinde düşüş yaşandı.

Kış aylarına gelinmesine rağmen yeterli yağışların gelmemesi, tarım ve kamış arazileri gibi alanları olumsuz etkilerken, barajlar da yağışsız havadan dolayı istenilen su seviyelerine ulaşamadı. Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı’nda yağışların gelmemesi ile birlikte su seviyesi düştü. Suların çekildiği yerlerde bulunan izler gözle görünür hale gelirken, suyun çekildiği alanlarda ise yollar, ve altında kalan ev kalıntıları da ortaya çıktı.

24 yıldır Yamula Barajı kenarında bulunan Taşhan Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Abdullah Özdemir, “Ben Taşhan Mahallesi doğumluyum. Daha sonrasında burada değildim ama 2000 yılından beri burada yaşıyorum. Geçen sene su bulunduğumuz yere kadar çıkmıştı. Sonrasında da yağışlar olmadığından dolayı buradan hemen hemen 50 metre kadar aşağıya çekilmişti. Şu anda yine seviye düşüyordu küçük yağışlarla biraz dolmaya başladı ama yine de barajdaki su seviyesi düşük. Yağışlar olmuyor hiç. Geçen sene üzerinde durduğumuz yol kapalıydı sudan dolayı. Buraya kadar su vardı ama şimdi çekildi su yok maalesef gelmiyor buralara kadar. Bu sene hiç düzgün yağış görmedik. Yağış olmayınca da hiçbir şey yapılmıyor. Karşıda bağlar var, oraya geçilmiyordu sudan dolayı kapalıydı. Diğer taraftan dolanıp geçmek gerekiyordu ama su çekilince oranın da yolları açıldı. Su yavaş yavaş gelecek yine ama geri oraları kapatacak kadar gelir mi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.