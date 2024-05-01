Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su taşkını asfalta çökmelere neden oldu.

Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su taşkını asfalta çökmelere neden oldu.

Kayseri’de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, kentin farklı noktalarında olumsuzluklara neden oldu. Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’nde tahliye kanalının yağmur suları ile taşması sonucunda asfaltta çökme meydana geldi.

Kayseri Valiliğinden akşam saatlerinde yapılan uyarıda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
Yağmur suyu taşkını asfaltı çökertti
İHA
Kayseri Gündem

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