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Yahyalı Belediyesi idarecileri güne toplu spor ve kahvaltıyla başlıyor

Yahyalı Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve kurum içi motivasyonu artırmak amacıyla örnek bir etkinliğe imza attı. Belediye Başkanı Esat Öztürk, Başkan yardımcıları, Birim Müdürleri ve Birim Amirleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde spor yaparak güne başladı.

Yahyalı Belediyesi idarecileri güne toplu spor ve kahvaltıyla başlıyor

Sabah saat 07.00’de belediye bahçesinde buluşan yöneticiler, önce kısa bir yürüyüş ve esneme hareketleriyle güne ısınarak başladı. Ardından açık alanda yapılan spor aktiviteleriyle hem fiziksel sağlıklarına hem de kurumsal dayanışmaya katkı sağladılar.

Sporun ardından Yahyalı belediyesi Gözbaşı sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programında ise sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı. Başkan Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Halkımıza hizmet ederken sağlığımızı da ihmal etmemeliyiz. Hem beden sağlığı hem de kurumsal verimlilik açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Müdürlerimizle bir araya gelip hem spor yapıyor hem de gündeme dair fikir alışverişinde bulunuyoruz.Bu tür etkinliklerle hem örnek oluyoruz hem de ekip ruhumuzu pekiştiriyoruz.” dedi.

Haber Merkezi

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