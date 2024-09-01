Yahyalı Belediyesi ve Tekstil Fabrikası Şantiyesi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret etti. İlçenin üretimine ve istihdamına katkı sunması hedeflenen ve 6 ay önce temeli atılan tekstil fabrikası inşaatını da ziyaret eden Büyükkkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında Başkan Öztürk’ten bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve İl teşkilatı mensupları ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve personeli tarafından belediye hizmet binası girişinde karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından Öztürk’ün makamına geçti. Sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde yapılan istişare ve sohbeti değerlendiren Büyükkılıç, “TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, İl Başkanımız Fatih Üzüm ve milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy ile birlikte Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk’ü ziyaret ettik. Misafirperverliği için kıymetli başkanımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Akar ve beraberindekilerle birlikte Yahyalı Belediyesi ziyaretinin ardından, ilçede inşaat çalışmaları süren tekstil fabrikası şantiyesinde incelemelerde bulunarak, Başkan Öztürk’ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tekstil fabrikası şantiyesi incelemelerini değerlendiren Büyükkılıç, “Yahyalı’mızın ekonomisine katkı sağlayarak 200 kadın çalışanımıza istihdam sunacak olan Yahyalı Tekstil Fabrikası’nın inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldık. Eski Yahyalı Cezaevi’nin yerine inşa edilecek bu önemli yatırım için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum” şeklinde konuştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da “Sayın belediye başkanımızı, sizleri, burada çalışan kardeşlerimizi, valimizi, bakanlıklarımızı kutluyorum. Burası gerçekten önemli ve anlamlı, cezaevi iş yerine dönüşüyor, buradaki vatandaşlarımızın ekmek teknesi olacak. Gençlerimiz, burada istihdam imkânı olacak. Zaten genel politika gereği olarak da bizim yapmamız gereken istihdam, üretim, ihracat. Gençlerimiz, kendi toprağında, evinde karnını doyurma imkânı bulacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda burasının kurdelesini kesmek de nasip olur. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Tekstil fabrikası çalışmaları ve fabrika hakkında Büyükkılıç ve Akar’a bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise şunları söyledi;

“Bundan 6 ay önce temelini atmış olduğumuz tekstil fabrikası, burada inşallah 200 kişiyi istihdam edeceğiz. Bin 600 metre kapalı alanı var. Hatırı sayılır fabrikaların gömlek, pantolon ve elbise dikeceğiz. Şuanda 65 kişilik tekstil atölyemiz çalışıyor. Baktık ki iyi gidiyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın, sizlerin önlüğünde biz bu güzellikler inşallah iki ay sonra bitmiş olacak.”

Yahyalı Belediyesi ziyareti ve tekstil fabrikası incelemelerinde Başkan Büyükkılıç, Akar’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek eşlik etti.