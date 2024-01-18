Yahyalı'da Meydana Gelen Deprem Korkuttu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem korkuttu.

Yahyalı'da Meydana Gelen Deprem Korkuttu

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Yahyalı ilçesinde sabah saat 09:05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Yahyalı'da Meydana Gelen Deprem Korkuttu

Haber Merkezi

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