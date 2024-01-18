Yahyalı'da Meydana Gelen Deprem Korkuttu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğünde deprem korkuttu.
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4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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