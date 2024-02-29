Yahyalı'da tüm yollar sıcak asfalt ile kaplanacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını söyledi.

Yahyalı'da tüm yollar sıcak asfalt ile kaplanacak
Kayseri GündemEditör

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını söyledi.

Başkan Esat Öztürk, Yahyalı merkezi ve kırsal mahallelerdeki yollardaki sorunları tamamen bitireceklerini, bahar ayları ile birlikte çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, “Asfalt Üretim tesisimiz öncelikle ilçemize hayırlı olsun. Birçok aday arkadaşın hayalinde bile olmayan Asfalt Plenti’ni biz ilçemize kazandırdık. 31 milyon TL maliyeti bulunan tesisimiz için bu parayı nerden buldu diyenler olabilir. Biz kazanmasını bilen bir ekibiz. 30 Milyon TL’ ye satmış olduğumuz elma soğuk hava deposunun yerine 41 mahallemizin istifade edeceği bir tesisi ilçemize kurduk” dedi.

“Tecrübemize saygı duysunlar”

Başkan Öztürk konuşmasında, “Muhataplarımız asfalt plenti yapıldı hala yama yapılıyor diyorlar. Belediyeciliğin B‘sini bilmeyen dostlarımız bunlar. Bilmedikleri bir konuda da yorum yapmasınlar. Sonradan kendileri pişman olurlar. Malum henüz asfalt mevsiminde değiliz. Ama halkımızı da yol çukurları ile mağdur edemeyiz. Ayrıca elektrik şirketi asfalt dökümüne hazırladığımız yollardaki elektrik tellerini yer altına alıyorlar. O işlemler bitince sıcak asfalt serimini yapacağız. Muhataplarımızın Kayseri’deki ve buradaki tecrübemize saygı duymalarını bekliyoruz. Asfalt konusuna girmesinler. Bahar ayları ile beraber sıcak asfalt yapılmamış yolumuz kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

“Belediyecilik bizim işimiz”

Öztürk, “Biz Cumhur İttifakının bereketini yaşıyoruz. Biz sosyal medya üzerinden yorumlarla değil sahada, ürettiğimiz projelerimiz ile çalışıyoruz. İnsanlarımız müsterih olsunlar. Asfaltta bizim işimiz, imarda bizim işimiz, belediyecilikte bizim işimiz, doğalgazda bizim işimiz, meydanda, halı sahada, mahalle konağı yapmakta bizim işimiz. Bizim bir hayalimiz, sevdamız bu ilçeye aşkımız var. Biz Cumhur İttifakındaki Parti Başkanlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle ve mahalle başkanlarımızla biz kocaman bir ekibiz” diye konuştu.

Yahyalı'da tüm yollar sıcak asfalt ile kaplanacak
Yahyalı'da tüm yollar sıcak asfalt ile kaplanacak
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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