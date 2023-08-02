Yahyalı İmar A.Ş. İşçilerine yüzde 46 zam

Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 46 oranında zam yapıldı.

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  • 02.08.2023 11:33
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:19
Yahyalı İmar A.Ş. İşçilerine yüzde 46 zam
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi İmar A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 46 oranında zam yapıldı.

Yahyalı Belediyesi başkanlık makamında yapılan sözleşmenin imza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler neticesinde toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bu ilçenin esenliği için çalışan mesai arkadaşlarımıza Allah ağız tadıyla yedirsin. Maaşlarına yüzde 46 oranında zam yaptık. Ülkemizin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak güzel bir neticeye vardık. Hem sendikamıza hem de mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim iş kazası vermeden güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin” diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise konuşmasında; “ Yahyalı Belediyesi ile bir süredir devam eden görüşmelerimiz bugün anlaşma sağlanarak imza altına alındı. Seçildiği günden beri her zaman emekçinin yanında olan, her zaman maaşları ve sosyal hakları gününde ödemeye gayret eden başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün belediyemizde çalışan 100’den fazla personelimizin ve ailelerinin yüzleri güldü. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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İHA

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