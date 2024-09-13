Yalçın: 'O'nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çekerek, “O’nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Mevlid Kandili’nin aynı zamanda dua saati de olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şöyle sürdürdü: “Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”

Başkan Yalçın mesajında Filistin’e de ayrı bir parantez açarak, “Bu önemli günde başta Filistin olmak üzere yeryüzünde zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimize dua edelim. Cenabı Allah bir an önce kardeşlerimizin zulümlerini sona erdirsin” diyerek tamamladı.