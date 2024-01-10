Yalçın: 'Regaib Kandilini idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz'

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Yalçın’ın mesajı şu şekilde;

“Rahmet, bereket ve mağfiret günleri olan Üç Ayların müjdecisi, Regaib Kandilini idrak etmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. İslam’da mukaddes değeri haiz gün ve gecelerden biri olan Regaib Kandili mağfiret ve af dileklerimizin kabul edilmesi için bizlere bahşedilen müstesna bir gecedir. Peygamber Efendimizin (S.A.V.); “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” Hadis-i şerifinde işaret hususiyetini buyurduğu Regaib Gecesi’ni, kırgınlık, kin ve dünyevi diğer hırslarımızdan arınmak için dua ve ibadetle geçirmek bu gecenin manasına uygun olacaktır. Regaib Gecesi vesilesiyle; elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, birlik, beraberlik ve kardeşlik hisleriyle aramızdaki sevgi bağlarını daha da güçlendirmeliyiz. Bu duygularla, Regaib Kandili’nin ve Üç Aylar’ın tüm sanayicilerimize, hemşerilerimize, ülkemize, İslam âlemine huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”