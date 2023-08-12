Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı

 Talas Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları sona erdi.

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  • 12.08.2023 22:35
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:35
Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışlarının bir ayağı Talas Ali Dağ’ında yapıldı. Bir hafta süren yarışlarda belirli mesafelerde bulunan alanları geçerek puan toplayan sporcular arasında dereceye girenlere kupaları verildi. Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü iniş alanında yapılan kupa törenine Kayseri AK Parti Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, katıldı. Yarışmaya katılan sporcuları kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Yaklaşık 10 senedir aralıksız yaptığımız Yamaç Paraşütü Türkiye Kupası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Kayseri Ak Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, "Son zamanlarda Talas'ta yapılan yatırımlarla yamaç paraşütü merkezi olan ilçemiz alnının akıyla bir organizasyonu daha başarı ile tamamladı. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.      
Genel klasmanda Hüsnü Tanrıverdi birinci, Şahin Fallah ikinci, Yiğit Yıldırım üçüncü oldu. Kadınlarda mesafede 
Fetemah Eftekar birinci oldu Spor sınıfında Erfan Attaee birinci oldu. Kulüpler sıralamasında ise Albatros birinci oldu.

1ha

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