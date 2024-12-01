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  • Yangında üç işçinin öldüğü fabrika müdürü tutuklandı: 4 kişi adli konrol şartıyla serbest

Yangında üç işçinin öldüğü fabrika müdürü tutuklandı: 4 kişi adli konrol şartıyla serbest

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen korkunç yangında 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Fabriika müdürü tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı. Yangının arkasındaki sorumluluk tartışmaları devam ediyor.

Yangında üç işçinin öldüğü fabrika müdürü tutuklandı: 4 kişi adli konrol şartıyla serbest
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına altına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şahıstan fabrika müdürü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DNZ Mobilya’da çıkan yangında 1’i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. (40), M.D. (54) ile Suzan Ç. (48) olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sona ererken, yangın tamamıyla söndürüldü.

Fabrika müdürü tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili içerisinde fabrika müdürünün de yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, fabrika müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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