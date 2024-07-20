Yaralı bulunan Kerkenez, bakıma alındı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş yaralı halde bulduğu kerkenezi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Yaralı bulunan Kerkenez, bakıma alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş; yaralı halde bulduğu kerkenezi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Yahyalı Şefliği ekiplerine teslim edildi. Gerekli bakım ve tedavisi için Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen kerkenez, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de şişeli silahlı kavga: 2 yaralı
Milletvekili Arıkan Kayseri kooperatif mağdurlarını TBMM Genel Kurulu'na taşıdı
Milletvekili Arıkan Kayseri kooperatif mağdurlarını TBMM Genel Kurulu'na taşıdı
Apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Apartman dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Geçtiğimiz ay Kayseri'de Trafik siciline en çok hangi tür araç kayıt oldu?
Geçtiğimiz ay Kayseri'de Trafik siciline en çok hangi tür araç kayıt oldu?
Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda sorunlar ve çözüm yolları belirlendi
Mesleki Eğitim Çalıştayı'nda sorunlar ve çözüm yolları belirlendi
Milletvekili Cıngı, kendini Mesleki Eğitim idealine adadı
Milletvekili Cıngı, kendini Mesleki Eğitim idealine adadı