Yaralı bulunan Kerkenez, bakıma alındı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir vatandaş; yaralı halde bulduğu kerkenezi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez; Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Yahyalı Şefliği ekiplerine teslim edildi. Gerekli bakım ve tedavisi için Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen kerkenez, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya bırakılacak.