Yaralı kirpi tedavi altına alındı

Kayseri'de yaralı halde bulunan kirpi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kirpi tedavi altına alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yaralı halde bulunan kirpi, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kocasinan ilçesinde Duyarlı vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kirpi; gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi’nce tedavisi yapılacak olan kirpi; sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak.

Yaralı kirpi tedavi altına alındı
İHA
Kayseri Gündem

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