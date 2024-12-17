Yasa dışı ava suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.

Yasa dışı ava suçüstü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı, Kocasinan ve Pınarbaşı ilçelerinde hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında; yasa dışı av yapan 8 kişi yakalandı. Şahısların av esnasında vurmuş oldukları 3 adet yabani tavşana el konulurken şahıslar hakkında Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza uygulandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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