Yasa dışı avlanan 15 kişiye ceza

Kayseri'de yasa dışı av yapan 15 kişiye ceza kesildi.

Yasa dışı avlanan 15 kişiye ceza
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yasa dışı av yapan 15 kişiye ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentin farklı noktalarında yapmış olduğu hafta sonu koruma kontrol esnasında, yasadışı av yapan 15 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

İdari işlem uygulanan şahısların av esnasında vurmuş oldukları av hayvanlarına ve üç adet tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken; ilgililer hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'rüzgâr enerji santrali' kararı
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'rüzgâr enerji santrali' kararı
'Altın faiz kararından sonra yükselişe geçecek'
“Altın faiz kararından sonra yükselişe geçecek”
İki Kişinin öldüğü minibüsteki yolcu: 'Hızlı gitmemesi için uyarmıştık'
İki Kişinin öldüğü minibüsteki yolcu: 'Hızlı gitmemesi için uyarmıştık'
Kayseri Yeşilay'dan ücretsiz bağımlılıkla mücadele danışmanlığı
Kayseri Yeşilay'dan ücretsiz bağımlılıkla mücadele danışmanlığı
Miniklerin ayrılık gözyaşı
Miniklerin ayrılık gözyaşı
Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı
Kayseri'de 320 bin öğrenci ders başı yaptı