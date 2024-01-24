Yasa dışı bahis operasyonunda 27 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla yapılan eş zamanlı operasyonla 27 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Ücret karşılığı anlaştıkları işsiz şahıslar adına bankalardan açtırdıkları hesapları ve çıkarttıkları GSM hatlarını yasadışı bahislerde kullandıkları anlaşılan şüphelilerin son 9 ayda toplam yaklaşık 223 Milyon tutarında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yapılan aramalarda ise; suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartları, GSM Sim kartları ile Ruhsatsız Av tüfeği ve Bıçak ele geçirildi.