Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı

Kayseri'de iş yerinde yasa dışı olarak saka bulunduran 2 kişi ekiplerce yakalanırken, ele geçirilen 22 adet saka kuşu sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.

Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de iş yerinde yasa dışı olarak saka bulunduran 2 kişi ekiplerce yakalanırken, ele geçirilen 22 adet saka kuşu sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne (DKMP) bağlı Av Koruma ekipleri; kapalı alanda bulundurulması yasak olan saka kuşlarının bir iş yerinde beslendiği ihbarını aldı. Yapılan bir ihbarı değerlendiren Av Koruma ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi’de bulunan bir iş yerinde 22 adet saka kuşu ele geçirdi. Kuşlara el konulurken yasa dışı olarak saka kuşu bulunduran 2 kişiye ise ’Kara avcılığı Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.

Ele geçen saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra ekiplerce doğaya yeniden bırakıldı.

Yasa dışı olarak saka kuşu bulunduranlar yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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