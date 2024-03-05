Yasal yerler dışındaki seçim afişleri bu gece kaldırılıyor
Melikgazi, Kocasinan ve Talas bölgesinde yasal olarak belirlenen yerler dışında asılan afişler bu gece toplanıyor.
Kayseri’de seçim heyecanı sürüyor. Yerel seçimlere bir aydan az bir zaman kala Melikgazi, Kocasinan ve Talas bölgelerinde ilçe seçim kurullarının aldığı karar gereği yasal olan yerlerin dışına asılan afişler toplanacak. Karar siyasi partilere tebliğ edildi. Artık sadece yasal olarak belirlenen yerlere siyasi afişler asılabilecek.
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