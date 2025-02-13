Yaşlı Yaşam Merkezi: Ulu Çınarlar İçin İkinci Bahar

148 kayıtlı yaşlı bireyin hizmet aldığı merkezde, gün boyunca yaklaşık 40 yaşlı çınara bakım sağlanırken, haftada iki gün olmak üzere 25 erkek ve 15 kadın yaşlı birey günlük hizmetlerden faydalanıyor. Ayrıca, evde bakım hizmetleri kapsamında günde yaklaşık 16 hanede yaşlıların yaşam alanları temizleniyor ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Yaşlı bireylere yönelik şehir içi ve şehir dışı geziler, sinema ve tiyatro gibi kültürel etkinliklerle sosyal hayata katılım teşvik ediliyor. Merkezde sunulan sağlık ve fizik tedavi hizmetleri de yaşlıların memnuniyetini artırıyor.

Merkez sakinleri, sağlanan hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu değerli hizmetleri sunan personele teşekkürlerini iletiyorlar.