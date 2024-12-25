  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Palancıoğlu'ndan Olgunlaşma Enstitüsü'ne Ziyaret

Başkan Palancıoğlu'ndan Olgunlaşma Enstitüsü'ne Ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak geleneksel el sanatlarını ürüne dönüştüren Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından inceledi.

Başkan Palancıoğlu'ndan Olgunlaşma Enstitüsü'ne Ziyaret

Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi’nin açılışına ilham olacak çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, el emeği göz nuru eserleri incelerken şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü’nde müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve usta öğreticilerimizle birlikteyiz. 1952 yılında Pratik Kız Sanat Okulu olarak açılmış ve şimdi Olgunlaşma Enstitüsü olarak faaliyetlerine devam eden bu kurumda, Cumhurbaşkanlığımız ve Bakanlığımız tarafından verilen projeler hayata geçiriliyor. Burada Osmanlı padişahlarının türbeleri üzerine yapılan puşideler, seccade takımları, para keseleri ve daha birçok eser bulunuyor. Bu eserler bizi gerçekten hayrete düşürdü. Seccade takımı Türk işi olarak yapıldı ve el işçiliği tam bir yıl sürdü. Bu kadar titizlikle yapılan çalışmalar gurur verici. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Başkan Palancıoğlu, ziyaret sırasında el emeği ürünleri inceleyerek, Olgunlaşma Enstitüsü'nün Türk tarihini en iyi şekilde yansıtan ve temsil eden bir kurum olduğunu vurguladı. Etkinlik, Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi’nin gelecekteki çalışmaları için de büyük bir ilham kaynağı oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Tepki: 'Keşke Açıklanmasaydı!'
Saadet Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Tepki: "Keşke Açıklanmasaydı!"
Bankalarda Yeni Dönem: Kaynağını belgelemeden kimse para çekemeyecek
Bankalarda Yeni Dönem: Kaynağını belgelemeden kimse para çekemeyecek
Kayseri park geleneğine trafik cezası
Kayseri park geleneğine trafik cezası
CHP'li Ünalmış, 'Tomarza'nın sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz'
CHP'li Ünalmış, "Tomarza'nın sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz"
Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri İnfo Programı düzenlendi
Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayseri İnfo Programı düzenlendi
Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!