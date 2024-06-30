Yaz bilim kampı kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi’nde Yaz Bilim Kampı için kayıtlar başladı. Kontenjanları sınırlı olan kamplar, 7-9 ve 10-13 yaş kategorilerinde 4 dönem halinde tamamlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, geleneksel hale getirdiği öğrencilere yönelik Yaz Bilim Kampı’nın 2024 yaz dönemine dopdolu içeriklerle ‘merhaba’ diyor. 2024 yılı yaz tatili dönemi için Yaz Bilim Kampı kayıtlarını başlatan Kayseri Bilim Merkezi, ilgi çeken, meraklandıran, öğreten ve eğlendiren zengin içerikli atölye ve etkinlikleri ile minik öğrencileri buluşturuyor. 4 dönem şeklinde planlanan Yaz Bilim Kampı’nda, 1’inci Dönem 9-12 Temmuz, 2’nci Dönem 16-19 Temmuz, 3’üncü Dönem 23-26 Temmuz ve 4’üncü Dönem ise 30 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. 7-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarından öğrencilerin kayıtlarının kabul edileceği Yaz Bilim Kampı’nda katılım ücreti kişi başı 250 TL olarak belirlenirken kayıtlar öğrenci velisi tarafından kimlik ibrazı ile Kayseri Bilim Merkezi’nden şahsen yapılabilecek. Yaz Bilim Kampı’nda kontenjan 20 kişi ile sınırlı olduğundan talepler başvuru sırasına göre kabul edilecek.

Vatandaşlar, Kayser Bilim Merkezi Yaz Bilim Kampı hakkında detaylı bilgiye 0 352 222 45 67 ve 0 352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden erişebilecek.