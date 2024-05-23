Yaz meyveleri pazar tezgahlarında yerini aldı

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; kayısının kilosu 20 lira ile 70 lira arası, muzun kilosu 55 lira ile 60 lira arası, çileğin kilosu 60 lira ile 70 lira arası, nektarinin kilosu 20 lira ile 70 lira arası, kirazın kilosu 60 lira ile 70 lira arası, eriğin kilosu 50 lira ile 70 lira arası, yeni dünyanın kilosu 40 lira ile 60 lira arası, karpuzun kilosu 15 lira ile 100 lira arası, elmanın kilosu 15 lira ile 30 lira arası, domatesin kilosu 17,5 lira ile 25 lira arası, çeri domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, patlıcanın kilosu 15 lira ile 35 lira arası, bamyanın kilosu 100 lira ile 150 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 40 lira ile 50 lira arası, mantarın 60 ile 100 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 17,5 lira arası, soğanın kilosu 12,5 lira ile 16 lira arası, salatalığın kilosu 15 lira ile 20 lira arası, sarımsağın kilosu 60 lira ile 75 lira arası, biberin kilosu 25 lira ile 60 lira arası, marulun kilosu 20 lira ile 25 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Şeftalinin kilosu 35 liradan, kabağın kilosu 25 liradan, dolmalık biberin kilosu 30 liradan, yeşil soğan 15 liradan, semizotu 10 liradan, roka 10 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, nane 10 liradan, ıspanak 20 liradan satışa sunuluyor.