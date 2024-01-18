Yazar Ali Özkanlı minik öğrencilerle buluştu

Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı Kayseri Mustafa Özgür İlkokulunda minik okurlarıyla buluştu.

Yazar Ali Özkanlı minik öğrencilerle buluştu

 

Kayseri Mustafa Özgür İlkokulu öğrencilerine ağaç, hayvan sevgisi, birlik beraberlik, paylaşma ve yardımlaşma konuları başta olmak üzere birçok konu üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Özkanlı’nın mezun olduğu okulda yıllar sonra konferans vermesinden dolayı yaşadığı sevinç ve heyecan duygu dolu anları dikkatlerden kaçmadı.

Özkanlı konferans sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; ”17 Ocak 2024 Çarşamba günü mezun olduğum ve şu anda torunumun da okuduğu Mustafa Özgür İlkokulunda yıllar sonra gül çiçeklerle beni buluşturan 3-C Sınıfı öğretmeni Sami Gürbüz, okul müdürü Osman Büber, müdür yardımcısı Resul Şahin hocalarıma, meslektaşlarıma, velilere, söyleşi ve imza günüme yoğun ilgi gösteren öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Devlet okulu olmasına rağmen her yönüyle özel okul gibi güzel çalışmalara imza attıklarına şahit oldum. Tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Yazar Ali Özkanlı minik öğrencilerle buluştuYazar Ali Özkanlı minik öğrencilerle buluştu

Haber Merkezi

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