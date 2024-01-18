Çocuk şubeden okul ve çevrelerinde denetim: 699 kişi sorgulandı

Kayseri'de çocuk şube ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 699 kişi sorgulandı.

Çocuk şubeden okul ve çevrelerinde denetim: 699 kişi sorgulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de çocuk şube ekipleri tarafından okul ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 699 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 16 ayrı bölgede bulunan okul ve çevrelerinde uygulama yapıldı. Uygulamada 699 şahıs sorgulanırken, 61 araç, 88 büfe, market, 33 park, 17 tekel bayi, 24 tütün mamulleri satan işyeri, 12 metruk bina ve 1 çay ocağı kontrol edildi.

Denetimlerde tütün mamulleri satan işyerinde bandrolsüz açık olarak satışa sunulan toplam 48 kilogram kıyılmış tütüne el konulurken, işyeri sahibine de 4733 sayılı kanundan idari para cezası uygulandı. Ayrıca, okul önünde 2 araca da toplamda 28 bin 500 TL ceza yazıldı.

Çocuk şubeden okul ve çevrelerinde denetim: 699 kişi sorgulandı
İHA
Kayseri Gündem

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