Yazar Okulu'nun bu haftaki konuğu Rafet Ural oldu

Her hafta farklı edebi türlerde yapılan seminerlere bu hafta Eğitimci-Yazar Rafet URAL misafir oldu.

URAL, programda “Çocuk Edebiyatı” konusunda çeşitli bilgiler verdi. Yazma ile ilgili konulara ilgi duyan öğrencilerin katıldığı programda öncelikle yazarlığın tarifi ile başlandı.

Yazar adaylarına özellikle yazmanın anlatım yönünü ön plana çıkararak çeşitli tavsiyelerde bulundu. "Hafızamız Ne Kadar Kuvvetli? " etkinliğini katılımcılar ile birlikte yapıldı. İlkokul seviyesi katılımcılarına da masal örnekleri sunuldu. Bu konuda öğrencilere tecrübelerini de aktaran Rafet URAL’ın sunumunu öğrenciler ilgiyle takip ettiler.