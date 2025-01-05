Milletvekili Ayşe Böhürler, ülkesine dönen Suriyelilerle ilgili son rakamı açıkladı

Türkiye Parlamenterler Birliği (TPB) tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Göç ve Asayiş" konulu programa, Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de katıldı.

Programda, ülkemizdeki Suriyeli misafirlerin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri ele alındı.

Geri Dönüşlerde Önemli Rakamlar

İçişleri Bakanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen geri dönüş sürecinde bugüne kadar 42.105 Suriyeli geri dönüş yaptı. Ayrıca, 7.610 aile vatanlarına kavuştu. 9 Aralık 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında günlük ortalama dönüş sayısı ise 1.684 olarak kaydedildi.

Kararlılıkla Devam Eden Çalışmalar

Türkiye, güvenli geri dönüşler ve göç yönetiminde kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, programda yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki Suriyeli misafirlerin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşleri İçişleri Bakanlığımız ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor," dedi.