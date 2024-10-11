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Yazar Rafet Ural, 'İlk gün olmasına rağmen yoğun bir katılım var'

Kayseri Kitap Fuarı'nı rekor katılımla sonlanacağını hedeflediğini ifade eden Yazar Rafet Ural, 'Tüm kitap severleri Kayseri'deki kitap fuarına davet ediyoruz. Burada dolu dolu bir ortam var. 500'e yakın yayın evi ve bir o kadar davetli yazarla 10 gün süren bir serüven bizi bekliyor. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi rekorlara yakışır bir katılımla fuarı sonlandıracağımızı ön görebiliyoruz' dedi.

Yazar Rafet Ural, 'İlk gün olmasına rağmen yoğun bir katılım var'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Kayseri Kitap Fuarında konuşan Yazar Rafet Ural, “ Tüm kitap severleri Kayseri’deki kitap fuarına davet ediyoruz. Burada dolu dolu bir ortam var. 500’e yakın yayın evi ve bir o kadar davetli yazarla 10 gün süren bir serüven bizi bekliyor. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi rekorlara yakışır bir katılımla fuarı sonlandıracağımızı ön görebiliyoruz. Fuarın İlk günü olmasına rağmen çok güzel bir katılım var bu katılımın hafta sonu daha da iyi olacağı gözüküyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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