SUN Fuarcılık sahibi Saçmacı, 'Fuar alanı Büyükşehir'in himayesine geçerse daha farklı bir yapıya sahip olabilir'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşucak.

Kayseri Kitap Fuarı’nın Türkiye’de öncü olduğunu ifade eden SUN Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, “Türkiye’deki diğer şehirler önce Kayseri Kitap Fuarının tarihini beklerler ve Kayseri Kitap Fuarının tarihine göre kendileri tarih fuar tarihi belirler. Kayseri Kitap Fuarının tarihi geldiği zaman fuar yapmak istemezler. Buda kesinlikle Kayseri’nin ve hepimizin başarısı. Burada çok güzel fuarlarda yapsanız, tanıtımını hep birlikte yapmayıp buraya ziyaretçi getiremezsek fuarın bir anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

“FUAR ALANI BÜYÜKŞEHİRE GEÇERSE, DAHA FARKLI BİR YAPIYA EV SAHİPLİĞİ YAPAR”

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanının Büyükşehir Belediyesi’nin himayesine geçmesi gerektiğini ifade eden Başkan Saçmacı “Kayseri’de çok daha güzel işlerin yapılacağı kanaatindeyim. Daha güzel ve farklı iktisat alanlarında fuarlar yapılabilir. Bu konuda bazı sorunlar baş gösterebiliyor. Mesela bu fuar alanı 20 yıldır İstanbul Dünya Ticaret Merkezine verilmiş. Son 2 veya 3 yıldan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçecek. Fuar alanı Kayseri Büyükşehir Belediyesine şimdi geçerse bu fuar alanı çok daha farklı yapıya, çok daha farklı organizasyonlara ev sahipliği yapar. Binanın fiziki yapısı, etrafı, ısıtması soğutması gibi her şeyinin değişeceği kanaatindeyim” diye konuştu.