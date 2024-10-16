Yazar Uğur Batı, KSMMMO'da Eğitim Semineri verdi

Kayseri SMMMO'da 'Kafası Karışık Dünya'nın Zeki İnsanları' konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminere mali müşavirler ve davetliler katılırken, Eğitimci Yazar Uğur Batı ise konuşmacı olarak seminerde yer aldı. Konu hakkında Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, zaman zaman böyle eğitim seminerleri düzenlediklerini belirterek, "Türkiye'ye mal olmuş çok kıymetli Eğitimci-Yazar Uğur Batı hocamızı odamızda seminerde misafir edeceğiz. Biz bu seminerleri meslektaşlarımızı hem ekonomik anlamdaki gelişmelerle alakalı düzenleyerek, stresli iş hayatından farklı bir alana kaydırmak için yapıyoruz. Bunun için zaman zaman odamıza değerli hocalarımızı getiriyoruz. Bugünde yine 'Kafası Karışık Dünya'nın Zeki İnsanları' konulu seminerinde hocamızı misafir edeceğiz. Bizim bu eğitimlerle alakalı yaptığımız süreçte destekçilerimiz var. Bizim odamızın Kültür-Sanat Atölye'mizde var, ayda bir kitap okuma yapıyoruz. Bu kitapla alakalı günümüz ve geçmişteki süreci kendileriyle alakalı süreci analiz ediyorlar. Bugün de özellikle kitap söyleşi grubumuz bu söyleşi için ön ayak oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gültekin çok değerlidir, onunda ön ayak olmasıyla birlikte bu eğitim seminerlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Yazar Uğur Batı ise, "Burada çok değerli hesap uzmanlarımız var, bugün gündelik hayatın politikası hakkında konuştuğumuzu kendi yöntemimce seyircilerimizle konuşacağız. Daha öncede buraya programa gelmiştim, burası gerçekten fikir dolusu, örnek ve model odalardan birisi. Herkesin ne kadar coşkulu olduğunu görüyorum bu yüzden bende çok mutluyum" şeklinde konuştu.