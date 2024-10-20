Yazar Yenişehirlioğlu: 'Kayseri Kitap Fuarı her yıl güçlenerek devam ediyor'

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu Büyükşehir Belediyesi 7'nci Kayseri Kitap Fuarı'nda imza ve söyleşi etkinlikleri ile kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kayseri Kitap Fuarı'nın her yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Yazar Yenişehirlioğlu: 'Kayseri Kitap Fuarı her yıl güçlenerek devam ediyor'
Kayseri GündemEditör

Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu; Büyükşehir Belediyesi 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nda imza ve söyleşi etkinlikleri ile kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kayseri Kitap Fuarı’nın her yıl daha da güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği kitap fuarı ile kültürel bir etkinlik geleneğini başarıyla sürdürürken, bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen fuarda birbirinden önemli yazar, şair ve düşünürü misafir etti. Bu çerçevede, Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kitap fuarında imza ve söyleşi etkinlikleri ile kitapseverlerle bir araya geldi. Yenişehirlioğlu, birçok ilde kitap fuarları sezonu açılmasına rağmen, Kayseri’nin organizasyonunun her yıl daha da güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak; "Birçok ilde kitap fuarları sezonu açıldı fakat Kayseri, benim her sene gördüğüm kadarıyla üstüne ekleyerek devam ediyor. Çok önemli bir kitap fuarı organizasyonu bu. O yüzden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu taşın altına elini koyanlara ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu. En önemli teşekkürü kitapseverlerin hak ettiğini ifade eden Yazar Yenişehirlioğlu, “En önemli teşekkürü vatandaşımız hak ediyor. Onların teveccühü olmasa, ziyaretlere gelmeseler fuarın hiçbir anlamı yok” dedi. Yenişehirlioğlu fuarın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi;

"Kitap fuarları dünyanın bu kadar acımasızlaştığı dönemde, insanoğlunun bu kadar asli unsurlarından savrulduğu, uzaklaştığı bir dönemde insanoğlunun ihyası için çok önemli mabetlere dönüştü. 7’ncisi gerçekleşen Kayseri Kitap Fuarı’nda da birbirinden değerli yazarlar geliyor ve vatandaşın bu ilgisini görünce insan gururlanıyor. Kayseri’de olmaktan çok mutluyum.”

İHA
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