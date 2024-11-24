Yazarlar Biriliği Başkanı Hüsrevoğlu, Evanjelizmi anlattı

Programda Hristiyan Siyonizmi olarak isimlendirilen “Evanjelizm” konusunu Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu anlattı.

HRİSTİYANLIĞIN YENİ MEZHEBİ

Hüsrevoğlu konuşmasında ilk önce Hristiyanlığın kuruluş dönemlerini ve bu dönemlerde etkili olan fikir ve düşünce akımlarını ele aldı. Evanjelizm düşüncesinin ortaya çıkışına kadar geçen sürede Hristiyanlık içerisindeki mezheplerde meydana gelen değişimlerden ve özellikle 16. yüzyıla gelindiğinde Hristiyanlıkta ortaya çıkan yeni bir mezhep yapılanması olan Protestanlığın ortaya çıkışına giden süreçte ne gibi gelişmelerin yaşandığı üzerinde duruldu.

EVANJELİZM: HRİSTİYAN SİYONİZMİ

Mehmet Hüsrevoğlu, Protestanlık mezhebinin ortaya çıkmasında, kendisini tek otorite olarak kabul ettiren Papalık rejiminin uygulamalarının büyük rol oynadığını ve Papalığın keyfi birtakım uygulamalarının, Hristiyanlık içerisinde rahatsızlıklara sebep olduğunu ve çeşitli milletlerin bunlar arasında İngilizler, Fransızlar ve Almanlar da dahil olmak üzere çeşitli arayışlara girerek, Papalığın Hristiyanlık anlayışının dışında birtakım düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olduğunu anlattı. Bu süreçte özellikle İngiliz Angilikan Kilisesinin ve Almanya’da Martih Luther’in başını çektiği Protestanlık mezhebinin ortaya çıktığını anlattı. Evanjelizm düşüncesinin de bu ayrışmaların iyice netleştiği ve çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasının ardından Hristiyanlığın kökeninde, Eski Ahit yani Yahudilerin Kutsal Kitabı Tevrat’ın öğretilerinin de bulunduğunu anlayan veya bir başka ifadeyle Yahudi öğretisine merak saran birtakım grupların Tevrat’a yönelmesi ile bu anlayışın yani Hristiyan Siyonizmi olarak adlandırılan Evanjelizm düşüncesinin ortaya çıktığını ifade etti.

Mehmet Hüsrevoğlu bu düşüncenin zamanla gelişerek bütün dünyaya yayıldığını fakat özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin kuruluşunda çok etkili olan bir akım olarak ortaya çıktığını anlattı. Özellikle Amerika’nın son 50 yıllık devlet yönetiminde bu anlayış sahiplerinin büyük etkiye sahip olduğunu tüm dünya üzerinde 600 milyondan fazla Evanjelist Hristiyan olmasına rağmen bu sayının ABD’de 100 milyon civarında olduğunu anlattı. Bu düşünce sahiplerine göre, Yahudilerin Kudüs’de hakimiyet kuracakları, Süleyman Mabedini yeniden yapacakları ve bu bölgede Müslümanlarla büyük bir Armegedon Savaşı yaparak Müslümanları yeneceklerine inandıklarını ve bu doğrultuda düşünce ve icraatlarını geliştirdiklerini ifade etti. Bu süreçte özellikle yeni seçilen ABD Başkanı Trump’ın bir önceki döneminde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesinin çok önemli olduğunu ve bu karardan duydukları memnuniyeti her zaman dile getirdiklerini anlattı.

Evanjelist Hristiyanların özellikle tahrif edilmiş Tevrat’ın öğretilerine sahip çıkarak bu tür düşünceleri geliştirdiklerini bu konuda son yıllarda dünyada gerçekleşen olayları bu bakış açısı ile değerlendirmek gerektiğinin altını çizdi. Şu anda dünyada yaşanan olayları Müslümanların doğru değerlendirebilmesi için Hristiyanlık içinde bulunan bu tür onlarca tarikatın iyi bilinmesinin önemli olduğunu belirtti. Müslüman dünyada İslam’ı tahrif eden benzer tehlikelerin ortaya çıkmaması için, dini metinlerin sadece zahirine, sadece okunduğu anlamına bakmanın doğru olmadığını, Evanjelist Hristiyanların bu yüzden hem Tevrat’tan hem de İncil’den okudukları noktaları yanlış anlayarak bu yanlış anlayışlarını tüm dünyaya kabul ettirmek için büyük bir çaba içine girdiklerini ifade etti.

Evanjelistlerin bu düşüncelerini tüm dünyaya yaymak için 1850’lerden itibaren büyük bir tebliğ ve yayma faaliyeti içerisine girdiklerini bu dönemde Osmanlı topraklarındaki birçok zeki gencin yetiştirilerek devlet adamı kisvesi altında Osmanlının yıkılması için çalışan şahsiyetlere dönüştürüldüğünün de altını çizdi. Evanjelizm örneğinde olduğu gibi, yanlış yorumların ortaya çıkmaması için kutsal metinlerin mutlaka orijinal metinlerinden okunması ve anlaşılmasının önemli olduğunu, başka dillere çevrilerek okunan metinlerin birebir aynı şeyleri ifade etmeyebileceğinin düşünülmesinin de çok önemli olduğunu vurguladı. Bu husus da Evanjelizm düşüncesinin tüm dünyada meydana getirdiği tahrifatın çok büyük olduğunun altını çizdi ve maalesef bugün Amerika Birleşik Devletleri devlet bürokrasisinin büyük çoğunluğunun bu Siyonist Hristiyanlık düşüncesi olan Evanjelik düşünceye sahip olduğunun da altını çizdi.