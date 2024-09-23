Yazarlar Birliği Şube Başkanı Hüsrevoğlu: 'Anadolu bir muhacirler ülkesidir'

MAZLUMDER Kayseri Şubesi yazın bitmesini müteakip üyeleri ile bir araya gelerek istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Çok sayıda hanım ve erkek üye ve gönüllünün katıldığı kahvaltılı toplantı sivil toplum kuruluşları merkezinde yapıldı. Toplantıya çok sayıda hukukçu üye ve gönüllü de katıldı.

Toplantının açılışında konuşan MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, MAZLUMDER’in kuruluşu, kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Taş konuşmasının devamında 30 Haziran 1 Temmuz ve devamı günlerde Kayseri'de Suriyeli muhacirlere yapılan saldırılarda yaşanan insan hakları ihlalleri, Gazze ve Filistin'de bir yıldan bu yana devam eden soykırım sırasında yaşanan insanlık suçu hakkında bilgiler verdi. Ayrıca MAZLUMDER’in her yıl olduğu gibi bu yılda okullarda ve kendi üyelerine yönelik yapacağı insan hakları okulu ve seminerleri hakkında bilgiler verdi.

Müslüman toplumlarda ve İslam dininde adalet anlayışı ve önemi konusunda bir konuşma yapan Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu da Anadolu'nun bir Muhacirler ülkesi olduğunu Malazgirt Savaşı'ndan sonra Müslümanların Anadolu'ya gelip yerleştiklerini, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar Anadolu'da önemli oran da Müslüman olmayan (Gayrimüslim) insan yaşadığını, bunların aynı şehirde birlikte kavgasız, gürültüsüz yaşayabildiklerini söyledi.

Hüsrevoğlu Cumhuriyet döneminde toplumun kabulde zorlandığı Şapka Kanunu ve daha sonraki uygulamaların yürürlüğe girmesi ile de çok sayıda Anadolu insanının Suriye, Mısır, Ürdün, Arabistan gibi ülkelere gidip yerleştiklerini, oralarda kabul görerek sıkıntı çekmeden hayatlarına devam edebildiklerini bildirdi.

İstişare toplantısı sonunda katılımcıların sorunlarını da değerlendiren MAZLUMDER Şube Başkanı Taş, davetli olarak gelen hukukçulara, üyelere, gönüllülere ve hizmet edenlere teşekkür ettiğini bildirdi.