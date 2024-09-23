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  • 3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı

3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen hamile kadın, ağır yaralandı.

3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen hamile kadın, ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; iddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Gizem A. (26) dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem A., ardından da betona çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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