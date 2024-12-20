Gazze ve Tevekkül

Yüce Rabbimiz Ahzab suresinin 1.ci ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur:

“Ey Peygamber! Allah’tan çekin, inkârcılara ve ikiyüzlülere boyun eğme; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Surenin 2’nci ve 3’ncü ayetlerinde ise “Rabbinden sana vahyedilene uy; Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Allah’a güven; vekil olarak Allah yeter,” buyuruluyor.

Şüphesiz Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa evrensel mesajlar vermektedir.

İnsanın her iki dünyadaki saadeti ve kurtuluşu Allah’a güvenmektir. Allah’a güvenmek ise kuru bir teslimiyet yahut sığınma hâli değildir. Güvenmek; Allah ne emrediyorsa onu yapıp sonuçları sabır ve tevekkülle karşılamaktır. Müslüman olmak da aslında Allah’ın dileğine uygun bir hayat yaşamaktan ibarettir denilebilir.

Hz. İbrahim (as)’ın teslimiyeti tevekkül için en güzel örnektir.

Gelelim unutturulmak istenen Gazze’ye...

Suriye fethi ile dünya gündemine oturan, Sedniya hapishanesindeki vahşetin konuşulduğu ve yapılan diğer infazların dile getirildiği ama tüm dünyanın bildiği halde kayıtsız kaldığı Gazze için hâlâ eylemsizlik devam ediyor.

Ama Gazzeliler diyor ki *”Vekil olarak Allah yeter”*...

Ve teslimiyetin tüm boyutlarıyla ölürsek şehit kalırsak küfre karşı cihada devam diyen bir iman...

*İman varsa imkan vardır* diyen bir ümmet....

Duruşları ile siyonizmin çöküşünü başlatan bir avuç izzetli bir ordu...

Daha nice sıfatları ile unutulmuş olan insanlığa insanlık dersi veren şehitler kervanı...

Gazze bir iman mektebidir adeta....

Aziz kardeşlerim!

Emperyalist-Siyonist işbirliği ile tüm İslam alemi köleleştirilmek isteniyor ve kukla liderleri ile ümmet ifsad ediliyor.

Dün Suriye de işlenen cinayetler bugün Mısır’da, Suudi Arabistan’da hatta diğer İslam ülkelerinde de var belki ama bu kukla rejimler var olduğu müddetçe ifşa olmayacak ve sonrasında insanlık seyirci olmaya devam edecek...

Dün icra edilen D-8 ve diğer Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Siyonist-Emperyalist katillere değil taş atmak kıllarını bile kımıldatamıyor.

Aziz kardeşlerim!

Emperyalist-Siyonist işbirliği ile tüm İslam alemi köleleştirilmek isteniyor ve kukla liderleri ile ümmet ifsad ediliyor.

Dün Suriye de işlenen cinayetler bugün Mısır’da, Suudi Arabistan’da hatta diğer İslam ülkelerinde doğrudan işleniyor ama rejimler var olduğu müddetçe insanlık seyirci olmaya devam edecek...

Dün icra edilen D-8 ve diğer Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı Siyonist-Emperyalist katillere değil taş atmak kıllarını bile kımıldatamıyor.

Ticareti Filistinliler ile yapıyoruz ve Kürecik deki istihbari bilgileri NATO müttefikleri ile paylaşıyoruz demek ne bizleri tatmin etmekte ne de muhalefeti...

Gelelim ruh halimize

Filistin ve Gazze normalleşti, sıradan bir hale geldi...

Ölümler cinayetler devam ediyor ama Mücahit kardeşlerimiz son nefesine kadar direnmekte kararlı....

Rabbim zaferi ikram edecektir biiznillah...

Suriye fethi ile Gazze için gölgelenen bir süreç başladı ve yeni iktidar ülkemizin desteği ile ayağa kalkmaya çalışıyor.

Rusya’nın ne yapacağı bilinmezken İran’ın Şia hilali hayali çöktü ve Hamaney’in tehditleri havada kaldı.

Pkk meselesi gündemde ama Amerikanın gizli tehditi ve kapalı kapılar ardında bilinmeyenler...

İsrailin işgali ve eylemsizlik...

Bunlarda kafamızdaki soru işaretleri...

Suriyedeki zafer ve büyük sevinçle birlikte bir firavun devri kapandı ama , Gazze’nin durumu için yapabildiğimiz dua ve boykot...

Allah’ım, Suriye’deki kardeşlerimizi ferahlattığın gibi, Gazze’deki ve Filistin’deki kardeşlerimizi ve sevdiklerimizi de ferahlat.

Onlara en kısa zamanda zafer ve yardım nasip eyle. Onlar sana tevekkül ettiler şüphesiz ki onların ve bizlerin vekili sensin.

Amin