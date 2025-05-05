Sırrı Süreyya'nın Ardından ve Özel'e Tokat!

Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki hayat mücadelesine yorgun kalbi 18 gün dayanabildi ve sonunda 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 16.10 da emaneti sahibine teslim etti.

Hayatı, yaşadıkları ve mücadelesi çok konuşulduğu için ben burada bunları sizlere tekrar etmeyeceğim ama aynı yaş, akran olduğumuz için yasadıklarımız genel olarak örtüşüyor olunca da sizlerin de dikkatinizi çekecek bir kaç konuyu burada yazmak istiyorum.

Sırrı Süreyya Önder'le ilk yolumuz bundan 15 yıl önce İstanbul da Mavi Marmara şehitlerimizden Furkan DOĞAN'ın cenazesini almak için gittiğimizde kesişmişti. Tüm şehitler için Taksim meydanında bir program düzenlenmişti. İşte bu programa da hep özgürlüğe ve haksızlığa duyarlı duruşu ile şahit olduğumuz sayın Önder de gecenin bir yarısında ihsan Eliaçık ile birlikte katılmış ve orada bu yüreği lise yılları ile birlikte yanık olan rahmetli ile tanışmış, orada bir çay ocağında epeyce muhabbet etmiştik.

Bizim kuşak bu kafa karışıklıklarını hep yaşamıştır ve Sayın Önder de dedesinden solculuk fikirlerini, dayısından İslami öğretileri edinmiş ve okulda resmi ideolojiye karşı duruşu ile biraz özgürlük havarisi biraz da zulme karşı duruşu ile, eğer oturmuş kemikleşmiş bir fikriniz de olmamışsa son geldiği nokta kendisini ifade edebileceği bir yol olarak Dem Parti de bulunuyordu. Tabir yerindeyse su testisi, su yolunda kırıldı.

Önder'in cenaze namazını tanışıklıkları, 12 Eylül öncesine Mamak cezaevinde birlikte kaldıkları yıllara dayanan İhsan Eliaçık cenazesini vasiyeti gereği kıldırdı: ve cemaate sordu, nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik.

Allah rahmet eylesin.

Burası Türkiye… Ne ölünüze üzüldüğünüzü anlarsınız ne de bu ölümle birlikte ülkedeki bütün fikri katmanların bir yürek olduğunu… Adam akıllı sevinemezsiniz!

Bir Deli Dumrul çıkar bütün sevincinizi kursağınızda bırakır. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim konu Özgür Özel'e Tokat atan şahsın önümüze gelen kabarık suç dosyasıdır:

Adam iki çocuğunu öldürmüş. Birini yaralamış öldürememiş.

Sadece 16 yıl hapiste yatmış.

2020 yılında infaz yasası gereği salınmış.

Aslında konuşulacak konu bu!

Özgür Özel'e atılan tokat değil.

İki çocuğunu öldüren, birini de yaralayan adamın sokakta ne işi var.

Buna neden kimse çözüm üretmiyor.

Sorusundan sonra diğer sorularıda sizlere bırakalım.

Selam ve dua ile.