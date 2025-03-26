Yolsuzluk ve Vandallık

Son zamanlarda sağlık sorunlarımdan dolayı epey bir ara verdiğim yazılarıma gücüm yettiği müddetçe yeniden bismillah diyelim istedim.

Son olarak Bolu'da meydana gelen yangın faciasından dolayı 78 canımızı kaybetmenin acısı ile (Allah rahmet eylesin) bir kriz geçirmiş hem sıcak gündemden uzak kalmıştım. Hem de yazılara odaklanamadığımdan dolayı yazmaya ara vermiştim.

Dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki dün Müslümanlar olarak gündemi belirlerken artık bugün gündemle at başı bile gidemez olduk. Dahası özellikle gençler, sözlerim en çok sizleredir.

Bir fikri bir düşünceyi iyice kafanızda ölçüp biçmeden hemen en doğrusu diye demirbaş hanenize asla kaydetmeyin.

Bir duruşu olmalı insanın.

Esinti nereden daha şiddetli eserse o yöne meyilli olmaması en büyük erdemdir.

Mihenk taşınız Kuran'ı Kerim olsun. Klavuzunuz Allah Rasülü olsun. İşte o zaman şasırmaz doğru yoldan sapmazsınız.

Bugünlerde yaşananlara bakınca eskiler hatırıma geldi.

28 Şubatın o soğuk ve ayazlı günlerinde onlarca mahkememiz oldu. Her duruşmada dik duruşumuzdan elhamdülillah hiç taviz vermedik. Haklı davamızda yaptığımız bir çok protesto eyleminde bize yapılan haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında her şeyi içimize attık. Yüreğimiz kan ağladı ama hiç bir zaman ne kamu malına zarar verdik ne de bir polisimizin ayağına taş değdirmedik, değmesine izinde vermedik.

Bugün hükümetin bazı yanlış uygulamalarını bahane ederek CHP'ye meyletmeyiz.

Ben, dün dedemlerden dinlediğim 1930'ların CHP'sinin, din düşmanlığının bugünlerde vitrine çıkardıkları bir kaç tane bebek yüzlü şempazenin arka planında, özellikle 4-6 yaş grubu çocuklara "orta çağ zihniyeti ile yetiştirdikleri için bu yuvaları kapatacağız" sözlerini duyduğum anda dedim ki 50 yılda değişen hiç bir şey yok. Simalar değişti fikirler aynen devam ediyor.

Merak edip bir bardak suda fırtına koparanlar ne kadar haklılar veya değiller diye Ak Parti'de yolsuzluk yapan Belediyelere de hukuki işlem başlatılmış mı diye baktım. Şu tablo karşıma çıktı 59 Ak Partili belediyelerde de kanuni süreç devam ediyormuş! Peki İstanbul'da işler niye hızlı bir şekilde ilerledi derseniz? Olay biraz organize ve biraz da çok kirli ilişkilerle dolu olunca düğmeye basıldı da onun için derim.

Sabırlı olmak lazım, sükunetle olanları takip etmek gerekiyor.

Unutulmasın ki 2002 seçimlerine girildiğinde Türkiye'nin en güçlü ve büyük partisı Anavatan Partisi idi. Seçim sonuçları bu partiyi % 1.5'lara düşürdü.

Gençler bu örneği niye verdim? Tepkiler sokaklarda vandallık yaparak verilmez, bu vatan şehit kanları ile kazanılmıştır. Sokaklardaki kargaşadan medet uman içerde ve dışarıda ellerini ovuşturarak bekleyen o kadar çok kansız ve soysuz var ki! Sakın onlara fırsat vermeyin, akıllı olun, ülkemize sahip çıkın.

Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ederim.