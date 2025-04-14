Uzun bir süredir neredeyse tek önceliğim haline gelmiş olan annemi de kaybetmenin hüznüyle…

Yeniden bismillah.

Yerin, göğün ve ikisi arasında olanların Maliki, gücün Sahibi, kainatın Rabbi neyi nasıl takdir etmişse odur.

Amenna ve Saddekna...

Hayat devam ediyor; elinizden uçup gittikten sonra fark ettiğiniz yarım kalmış, ya da yapılmamış iyilik hallerini geride kalanlara yapmak için.

Hayat devam ediyor; hayatın kısalığı karşısında zamanın kıymetini, sevginin kıymetini, iyiliğin kıymetini anlamak için.

Hayat devam ediyor; Yüce Rabbin insanlığın hizmetine amade yarattığı yeryüzünü, korunmasını emrettiği düzeni korumak için.

Hayat devam ediyor; nefsin istekleri doğrultusunda anlamlar imal etmek için değil, yaratılış gayesine uygun, Yaradanın belirlediği anlam ve değerleri idrak ederek hayatı sürdürebilmek için.

Hayat devam ediyor; kendini, yaşamını, ilişkilerini nefsin ucuz talepleri karşısında tüketmek değil, insan olmak gibi yüce bir mertebenin ürettiği değerlere sahip çıkarak yaşamak için.

Hayat devam ediyor; akılla, idrakle, vicdanla, donanmış bir kimlikle yaşamak için.

Hayat devam ediyor; menfaatin, peşin hükümlerin, övgülerin, korkuların, kaygıların yönettiği bir akılla değil, her durumda hakikate, doğruya, gerçeğe, adalete taraf olmak için.

Hayat devam ediyor; gücün, şerefin gerçeğini bilmek, sahtelerine köle olmamak için.

Hayat devam ediyor; doğumla ölüm arasında sıkıştırılmış sahte bir hayat değil, boyutlar arasında süregelen asıl hikayenin tasavvuru ile sürecin farkında olarak yaşamı sürdürmek için.

Hayat devam ediyor; Yaradana, O’nun yarattıklarına, varlıklara, insanlara, ilişkilere, özüne, sözüne sorumluluk ve saygı duymak için.

Velhasıl

Birgün gözümüzü kapatıp, başka bir boyutta açtığımız zaman, misyonunu tamamlamış, artık dünyada ki hükmü, geçerliliği kalmamış olarak, verilmiş hayatı, imkanları anlam ve değerine uygun kullanmış olacak olmanın huzuruyla…

Hayat devam ediyor…