AH CEHEPE AH!

Erdoğan Uzak Doğu'da ihracatımızı 15 milyar dolara çıkartma derdinde, Özgür Özel, Veli Ağbaba rakı fiayatının derdinde...

İşte bu kafadan dolayı millet sizi yetmiş senedir iktidar yapmadı.

Yapmaz da.

Ekrem Parislerde şarap peşinde Özgür rakının fiyatının derdinde oldukça.

YENİDEN REFAH'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Yeniden Refah Partisi Manisa Selendi Belediye başkanı Murat Daban

Belediye başkanlığı görevine Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararı almış.

Başkan anlamıştır bu 'REFAH' ın, Erbakan Hocamın partsi ile sadece isim benzerliği olduğunu.

HUKUK YOK ÖYLE Mİ?

Haklısın hukuk yok(!)

Hukuk olsa, elin cebinde adliye koridorlarında öyle efelenemezsin.

Mesela Almanya' da veya İngiltere'de olsa o elini cebinden çıkarırlar, sonra da sana hukuku gösterirler.

Yat kalk ta şükret ki Türkiye'de yaşıyorsun.

CHP'YE SORU

Sahip çıktığınız disiplinsiz teğmenler ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' değil de ''Allah'ın askerleriyiz'' deselerdi yine arka çıkar mıydınız?

Cevabınız evetse, buyurun iki çift söz de bunun için söyleyin.

Söylemezsiniz

Söyleyemezsiniz

Söyletmezler.

Hodri meydan buyurun konuşun.