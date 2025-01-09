SON
DAKİKA
"Kamera kayıtları delil açısından oldukça yardımcı oluyor"
AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesi kritik toplantı
Pazar tezgahlarında halkın favorisi limon oldu
Kayseri'yi Cumhurbaşkanı heyecanı sardı
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günlerinde liselilerle buluştu
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

'Bırak dağınık kalsın!'

Mustafa Başaran

BIRAK DAĞINIK KALSIN

Adamın kafasında üç tane tüy kalmış.
Gitmiş berbere tıraş olacak, Berber tararken tüyün biri gitmiş. Arkasından biri daha düşmüş. Kalmış bir kıl. Kafa cascavlak.
Adam kızmış berbere bağırmış.'' tarama bırak dağınık kalsın'' Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Derviş zade'nin durumu aynen böyle. 
2028 e kadar bunların kafasında bir tüy de kalmayacak.
Mahmut Arıkan mı?
Adam Kayserili. İşi biliyor. Bir tüy düştü mü o hemen yenisini ektiriyor. Ödünç te olsa buluyor.

ÖZGÜR ÖZEL

''Fatiha okumak karın doyurmuyor'' buyurmuş.
Heykele devam bay Özel hem karnın doyar hem yüzün güler.

İYİ PARTİDE YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYORMUŞ

Yaprak mı kaldı ki dökülsün. Kürşat Zorlu sonun başlangıcı.
Erdoğan kini buraya kadar.

Yazarın Diğer Yazıları

'Bırak dağınık kalsın!'

09 Ocak 2025 15:04

Ölmesin Çeksin İnşallah!

03 Ocak 2025 14:43

Kayıp İlanı

27 Aralık 2024 10:17

Cumhurbaşkanında Aranan Vasıflar

20 Aralık 2024 16:44

Bu Nasıl Kin?!

13 Aralık 2024 11:41