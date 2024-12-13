Bu Nasıl Kin?!

BU NASIL BİR KİN?

Hüseyin Bağcı diye bir adam. Prof'muş.

tv’de Esad'ın işkencelerini anlatıyor. İşkencenin sadece fiziki olmadığını, psikolojik işkencenin de olduğunu söylüyor. Ve dünyada bula bula Afganistan Taliban örneğini buluyor. Kızların okuma hakkı yokmuş. bu bir çeşit işkenceymiş.

Bre insafsız adam.

1-Senin üniversitende de 28 Şubat döneminde Müslüman kızların okuma hakkı yoktu. Israr edenler polis dayağından geçiyordu.. Benim kızım doktorasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Sizin Taliban'dan farkınız ne? Ha taliban ha siz. İkisi de işkence. Kendi üniversitenizi misal versen ya.

2-Şehit Muhsin Yazıcıoğlu nerede çarmıha gerildi. Suçu neydi?

3-Türbanlı diye RP milletvekili Merve kavakçı, çağdaş yobazların yuh sesleri arasında milletin meclisinden kovulmadı mı?

4-Topal Osman kafası gövdesinden ayrılarak ayağından asılmadı mı?

5-ABD nin işkence üssü Guatanamo zindanı hiç mi aklına gelmedi?

6-Bir çift sözle de olsa Rahiplerin Gyotininden bahsedemez miydin.?

Senin derdin Müslümanlar ve türban.

Bu nasıl bir kin.?

PATLASANIZ DA ÇATLASANIZ DA ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ!

Hani Suriyelileri insafsızca kovuyordunuz. Gavur Esad'ın zindanlarında çürütecektiniz.

Dünya lideri ''onlar muhacir biz ensarız vatanlarına ağlayarak değil sevinç gözyaşları ile dönecekler'' demişti işte dönüyorlar. Sınır kapılarında dönüş kuyrukları oluştu yeni gömrük kapıları açılacak.

Siz insan mısınız? Hiç mi içiniz sızlamıyor?

CHP'Lİ MONŞERLERİN DİPLOMASİ ZAFERİ(!)

Özgür'e Esad'la görüşmesini söylemişler. Özgür, çok ama çooook böyük monşerlerle düşmüş Şam yollarına. Fakat Şam'a varmışlar ki ne görsünler. Müslümanlar Firavun Esad'ın putlarını deviriyor.

Yani Özgür Suriye'ye varmadan Esad Moskova'ya varmış. Bu diplomasi zaferi şimdi medyada gır gır konusu olmuş.

Yürrrrüüüü

(ÖZGÜR ŞAM'A VARMADAN, SEN MOSKOVA'YA VARIRSIN.)

BİRİLERİ ÇOK ÜZGÜN

Müslümanlar Mekke'de Ebucehil'in evini WC yapmıştı hergün yüzbinler girip çıkyor.

Şam’da da Müslümanlar Esad'ın sarayını WC yapmış. Millet kuyruktaymış.

Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Türkiye'de bazı siyasilerle bazı çoooook ileri görüşlü gazeteciler analistler çoooook üzgünmüş.

Rabbim kederlerini artırsın.

SURİYE'YE BİR İKİ....

Cumhur İttifak'ı kaynaklarından sızan kulis bilgilerine göre muhalefet liderleri, Esad'la görüşmek üzere bir heyet halinde Suriye'ye gidecekmiş.

Bazı omuzu kalabalıklarla fosilleşmiş monşerler de akıl hocası olarak

heyete eşlik edecekmiş.

Bu embesiller hala Esad'ı Suriye'de sanıyormuş!.

Esad'ın putları devrildi haberleri yok.

KAFA DOLU,BEYİN BOŞ

TUT KULAĞINDAN ÇİFTE KOŞ

Katil Esad, taş yemiş çomar gibi tüymüş.Putları devrilmiş. Müslümanlar bayram ediyor,Bizim mankutlar hala(Esad'la görüşün) diyor.

Bu kadar da ahmak olunmaz ki.

Siz hiç mi ayık gezmezsiniz?

ŞAM'DA İTLERİN AYAĞINA BASIYORLAR

Ses Moskova'dan geliyor.

HAİN ŞU ANDA VATANSIZ

Kuyruğunu paçasının arasına aldı tüydü. Hempaları karayasta.

DİPLOMAT GEÇİNEN FOSİLLEŞMİŞ MONŞERLER

Hani Esad'sız olmazdı. Verilmiş sadakamız varımış. Ya bu aziz millet size uysaydı.

ESAD’A TAPANLAR

Biliniz ki,Müslümanlar Esad'ın putlarını devirmiştir. Bakalım kime tapacaksınız.