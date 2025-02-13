CeHaPe Cumhurbaşkanı adayı arıyor

CEHAPE CUMHURBAŞKANI ADAYI ARIYOR

Birinci şart cehape'li olmayacak.Mansur Ülkücü,Ekrem eski Anavatan partili...

Atatürk'ün partisinde cumhurbaşkanı olmaya layık,sonradan olma değil, anadan doğma hiç mi cehape'li yok.

Dem'lenmiş birini de mi bulamadınız!

(BEKLEYİN BİZ DE BEKLİYORUZ) Hud suresi ayet 122

Siyonist İsrail 50 bin insan öldürdü.112 bin yaralı kiminin kolu yok kiminin bacağı.40-50 bin insan da enkaz altında. Ölenlerin 18 bini çocuk.Bunların 8 bini annelerinin kucağında soğuktan donarak öldü.

Böyle bir vahşeti tarih kaydetmemiştir.

Beklesinler.Rabbim de bekliyor. Allah'ın intikamı çok çetin olacak.

İki milyar müslüman mı? Şu ayette onlara

(İnsanlar içinde kimi de var ki,'Allaha ve ahiret gününe inandık derler' halbuki iman etmiş değillerdir.) Bakara suresi ayet 8.

YALANIN KUYRUKLUSU

Kulislerden sızan haberlere göre üç silahşörün bir yumruklaşmadıkları kalmış

Yalan rüzgarı ne diyor?

''Çok samimi bir hava içinde geçti.''

Peki üç saat geyik muhabbeti mi yaptınız?

CEHEPE MEYDAN SAVAŞI BÜTÜN HIZIYE DEVAM EDİYOR

İyi seyirler!

Sakın kaçırmayın.

Bakalım hançer kime saplanacak.

Zavallı kemal hala kendine gelemedi.