SON
DAKİKA
Bayramhacı'da Sağlık ve Turizm İçin ilk adımlar atıldı
Kültepe kazılarında 'Vasiyet' kavramının izlerine ulaşıldı
Başkan Okandan: “Kayseri için, Ankara'ya giden o yolu aşındırmaya da razıyız”
Hacılar'da Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Projeler hız kesmeden devam ediyor
Erciyes Kayak Okulu: Kayak ve Snowboard Kursları devam ediyor
Yazarlar Tüm Yazıları
Mustafa Başaran

CeHaPe Cumhurbaşkanı adayı arıyor

Mustafa Başaran

CEHAPE CUMHURBAŞKANI ADAYI ARIYOR

Birinci şart cehape'li olmayacak.Mansur Ülkücü,Ekrem eski Anavatan partili...
Atatürk'ün partisinde cumhurbaşkanı olmaya layık,sonradan olma değil, anadan doğma hiç mi  cehape'li yok.
Dem'lenmiş birini de mi bulamadınız!

(BEKLEYİN BİZ DE BEKLİYORUZ) Hud suresi ayet 122

Siyonist İsrail 50 bin insan öldürdü.112 bin yaralı kiminin kolu yok kiminin bacağı.40-50 bin insan da enkaz altında. Ölenlerin 18 bini çocuk.Bunların 8 bini annelerinin kucağında soğuktan donarak öldü.
Böyle bir vahşeti tarih kaydetmemiştir.
Beklesinler.Rabbim de bekliyor. Allah'ın intikamı çok çetin olacak.

İki milyar müslüman mı? Şu ayette onlara

(İnsanlar içinde kimi de var ki,'Allaha ve ahiret gününe inandık derler' halbuki  iman etmiş değillerdir.) Bakara suresi ayet 8.

 

YALANIN KUYRUKLUSU

Kulislerden sızan haberlere göre üç silahşörün bir yumruklaşmadıkları kalmış
Yalan rüzgarı ne diyor?
''Çok samimi bir hava içinde geçti.'' 
Peki üç saat geyik muhabbeti mi yaptınız?

CEHEPE MEYDAN SAVAŞI BÜTÜN HIZIYE DEVAM EDİYOR

İyi seyirler!
Sakın kaçırmayın.
Bakalım hançer kime saplanacak.
Zavallı kemal hala kendine gelemedi.

Yazarın Diğer Yazıları

CeHaPe Cumhurbaşkanı adayı arıyor

13 Şubat 2025 17:30

kafatasçı Ağır Cezada Yargılanacakmış

07 Şubat 2025 21:44

Gıdıkla da gülelim

03 Şubat 2025 16:40

Ülkede Adalet Varsa

24 Ocak 2025 11:28

Ah ne üzüldüm, ne üzüldüm...

17 Ocak 2025 10:17