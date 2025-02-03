Gıdıkla da gülelim

LAA GIDIKLA DA GÜLELİM

cehepe iktidar olacakmış

Balık kavağa çıkarsa niye olmasın.

YILIN FİLMİ:

EKREM-MANSUR DÜELLOSU

36 bölüm.Tekmili birden.

1 Ocak'tan itibaren bütün sinamalarda.

Filim cehepe yapımıdır.

Reji özgür adam.

Kurgu:Kılıçdarzade Kemal Efendi.

İyi seyriler.

ATATÜRK DİYOR Kİ:

''Türbelerden,yalancı evliyalardan,ölülerden istimdat etmek medeni bir heyet-i içtimaiye için şindir''

25 Ağustos 1925.

Atanın Nutkunu anlamaktan aciz kemalist gençler için tercümesi.

''kabirden yalancı velilerden,ölülerden yardım istemek medeni bir toplum için yüakarasıdır''

Dün CHP'nin grup toplantısı vardı. Genel Başkan özel konuşmasında en az 10 kere ''Gazi Mustafa Kemal'' dedi. Mezardaki Atatürk'den yardım bekliyor. Ve bir de Atatürk'ün partisinin 1 milyon 600 bin üyesinin olduğundan bahsediyor.

Bay özgür, Ak Partinin sadece gençlik kollarının nerdeyse o kadar üyesi var.

70 yıldır iktidar yüzü görmeyen chp'yi iktidar yapacakmış. CHP ölülerden yardım beklemeye devam ederse bir 70 yıl daha bekler.

Benden söylemesi.