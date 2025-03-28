Günaha Ortak Olanlar

SAYIN,

Davutoğlu, Babacan, Arıkan, Fatih. Dervişoğlu

Ekrem'i seçtirmek için gece gündüz cihat! aşkıyla çalıştınız. Alnı secdeli Kurum'u seçtirmediniz.

Ekrem, teröristleri sokağa çağırdı.

Kudurmuş köpekler:

Polise asit attılar

Balta fırlattılar, Polisimizi yaraladılar,

sopalarla hücum ettiler

Şehzadebaşı Camisine saldırdılar.

Tarihi mezartaşlarını paçaladılar,

Müslümanlar teravih namazı kılarken çalgı çengi, çığlık...imamın sesini bastırdılar, camide kafa çektiler. Camide bir çuval boş bira kutusu topladılar....

Yetmedi bir de Erdoğan'ın Merhume annesine en iğrenç küfürler yaptılar.

Daha sayayım mı?

Günaha ortaksınız.

Rabbim sizi affetsin.

ÖZGÜR ÖZEL FERMAN BUYURMUŞ:

YAKIN,YIKIN,GEÇİN!!!

YAKTILAR,YIKTILAR AMA GEÇİP GİTMEDİLER. HALEN SOKAKTALAR.

CHP'nin demokrasi anlayışı. Yakmak, yıkmak.

Az kalsın unutuyordum. Bir de camileri ahır yapmak, mihrabında dansöz oynatmak!

Dün de Şehzadebaşı camisine saldırdılar. Duvarına işediler. Mezar taşlarını parçaladılar. Bir çuval boş bira kutusu çıktı camiden.



.CHP KURULTAYI VE KELLER KÖYÜ

Köyün biririnde kel çokmuş ve kelleri saymaya başlamışlar. Kel,kel,kel nerdeyse köyün hepsi kel. Demişler ''gelin kelleri değil sağlamları sayalım'' Başlamışlar sağlamları saymaya.

CHP kongresi de aynı. Parti öyle uyumlu ki Tarihinde nerdeyse olağan kurultay yok.

KINA YAKIN

Başıboş itleri sokağa salan, polise saldırın diye kışkırtan vicdansızlar

123 polisimiz yaralandı keyfiniz yerinde mi?

Kına yakın kına!