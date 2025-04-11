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Mustafa Başaran

Hangisi Milli?

Mustafa Başaran

HANGİSİ MİLLİ?

ABD ürünleri varken,ithal malları kullanmayın
Donald Trump ABD Başkanı
                                                 

Küresel güçlerin ithal ürünleri varken, yerli ürünleri kullanmayın
CHP Genel başkanı

BAŞKAN KONIUŞUYOR!

Selam olsun,  İpleri ABD nin elinde olan sokak çapulcularına!
Selam olsun,   garibanların çocuklarını sokağa  döküp milyarlık rezidanslarında viskilerini yudumlayıp, yakıp yıkmaları seyredenlere! 
Selam olsun, valizlerle, çuvallarla dolar taşıyanlara!
Selam olsun, Dolar balyaları ile kule yapan mucitlere!
Selam olsun, camide kafa çekenlere!.
Selam olsun, cami duvarına işeyenlere!
Selam olsun!,  polisimize molotofla saldıranlar!
Selam olsun, polisimize baltayla saldıranlara!
Selam olsun,  Kandil'e!
Selam olsun, silivri'ye.!
Selam olsun, İmralı'ya!
Selam olsun milyarları götürenlere!
İyi ki varsınız!
Ya siz olmasaydınız, ne olurdu bu memleketin hali!

''İYİ OLACAK'' DEMİŞLERDİ

Vallahi iyi oldu. Hem de çok iyi oldu.
Nihayet hırsızlar kodesi boyladı.

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