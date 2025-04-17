O yüze tekrar tekrar baktım

0 YÜZE TEKRAR TEKRAR BAKTIM

Sadece, valizle dolar taşıyan bir hırsız gördüm.

NETAMELİ SORU

Her sokak başında banka olduğu halde dolarların çuvalla,valizle taşındığı çağdaş ülke hangisidir?

AL SANA CUNTA!

SARAÇHANE KANLI VE SABIKALIDIR!

27 Mayıs darbesini yapan cunta üyelerinden Ahmet Er anlatıyor:

''İhtilal öncesi bir gün Orhan Kabibay'ı ziyarete gitmiştim. Kendisi Davutpaşa'da Tank Tabur Komutanıydı.

Odasına girdiğimde iki siville görüşür haldeydi. onlara döndü ve

'Yüzbaşım yabancı değil, devam edin' dedi. Bunun üzerine o iki şahıs şunları söyledi. 'Binbaşım Saraçhane'de iki grubu birbiriyle çatıştırdık,kavga bütün şiddetiyle devam ediyor.,Başka bir emriniz var mı?'dedi.

Erkanlı 'teşekkür ederim devam edin' dedi.

O iki şahıs ayrılıp gitti.Erkanlı ile yalnız kalmııtık.

''Binbaşım bu adamlar kimdir?'' diye sordum.

Erkanlı cevap verdi.

''Bunlar Halk Partisi milletvekilleridir.''

''Memleketin genç evlatlarını birbirine kırdırıyorlar,bu ne haince bir iştir.' dedim.

Erkanlı cevap verdi.

''Olaya öyle bakma. Onlar ihtilale zemin hazırlıyorlar''

''Allah belalarını versin'' dedim ve ayrıldım.

(Ahmet Er, 27 Mayıs'tan 12 Eylül'e. hatıralarım.sh.29)



Yazı, utanmadan Muhterem Cumhurbaşkanımıza (cuntacı) diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ithaf olunur!

CHP 'cunta'demektir.