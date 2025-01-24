ÜLKEDE ADALET VARSA...

Ülkenin Cumhuriyet savcısını tehdit eden haddini bilmezler

Depremde Palandökene kaymaya giden vicdansızlar,

İstanbul'da kar felaketinde boğazda rakı eşliğinde balık yiyen zalimler,

Bolu'da 96 canımızın yanmasına sebep olan sorumlular,.

İstanbul'ulara lağım karışmış su içiren iş bilmezler,

Rüşvetle inşat ruhsatı veren hırsızlar,

Teröristleri belediyelere dolduran PKK seviciler,

Hele hele kafa çekip direksiyona geçen,otobüs durağında otobüs bekleyen garibanları öldüren,hırsız kodamanlar ve dahi azgın veletleri ...

Niçin kodesde değil?

CHP liler haklı ülkede adalet yok(!)

LAİKÇİ ÇAĞDAŞ YOBAZLARA MÜJDE!

ABD başkanı Trump rahibin huzurunda incile el basarak yemin edecekmiş. Akşamda kilisede ayin düzenlenecekmiş,aynen İnönü'nün cumhurbaşkanı seçildiğinde Kurana el basıp akşamda Hacıbayram camiinde dini merasim yapıldığı gibi.

Coni herhalde bizimkinden kopya çekmiş.

Kim demiş Türkiye çağdaş değil diye.

ABD de bile bizi taklid ediyor.

YENİ SAVUNMA USULÜ

Bilmiyorum,

Hatırlamıyorum,

Duymadım,

Görmedim.

Bir fıkra.

Adamın biri değirmende hırsızlık yapıyormuş.komşusunun çuvalından alıp kendi çuvalına koyuyormuş.Değirmenci bunu yakalamış ne yapıyorsun ,diye sormuş.Hırsız ,ben körüm;ne yaptığımı göremiyorum ,demiş.Değirmenci,arada sırada senin çuvalından alıp komşunun çuvalına koyduğun oluyor mu,demiş.Hırsız adam,o kadar da kör değilim ,demiş.

Bre vicdansız balya balya paraları da mı görmedin?

Ama suç sende değil!