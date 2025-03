Allah'ın Emaneti Kadınlar

Rûm Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

21. Ayet: "Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır."

Bizi yaratan, yaşatan, huzur bulmamız, kaynaşmamız için aramızda sevgi ve merhamet var eden Allah'a hamd olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, aramızda sevginin yayılması için "Selâmı yayınız" buyuran Rasulü Hazreti Muhammed'e salât ve selâm olsun. Selâm olsun O'nun âl ve ashabına. Selâm olsun bütün peygamberlere ve Hakk'a tabi olan kullara!

Yuvanın mimarı, neslin devamı için olmazsa olmaz bir değer olan kadın gerçek değerine İslam dini ile kavuşmuştur. Dolayısıyla Kadınlar Günü tarihin en kara günü değil kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmekten kurtarıldığı, Cennetin annelerin ayakları altına konduğu, eşlerin birbirine elbise olarak gösterildiği ve kadınların Allah'ın birer emaneti olarak ilan edildiği İslam dininin doğduğu ve Allah ve Rasulünün rızasına uygun yaşandığı gündür. Allah bizi ve neslimizi rızasına uygun yaşayanlardan eylesin.

Allah bizi ve neslimizi Sırf kendi rızası için birbirini seven, bir araya gelen, birbirine yardım eden, iyiliğin yayılması için gayret eden, sevdiği ve razı olduğun salih, muttakî kullarından eylesin. Aramızda kin ve nefretin, düşmanlığın yayılması için gayret eden şeytanın ve şeytan türü insanların şerlerinden muhafaza eylesin.

Kadınlar günü bir gün değil her gündür. Bu vesileyle annelerimize bacılarımıza, yuvamızın mimarı eşlerimize ve evimizin huzur ve mutluluk kaynağı kız çocuklarımıza yazmış olduğum "Kadın" şiirini ithaf ediyor, her günlerinin huzur ve mutlulukla dolması duasıyla onlar için sağlık, mutluluk, huzur, iman ve salih ameller ile dolu güzel ömürler diliyorum.

Kadın

Kadın anadır, yârdır,

Bizi doğuran candır.

Yuvaya huzur veren,

O en güzel Sultandır.

Kadınlar bir limandır,

Muhabbetli insandır.

Kadına değer veren,

En yüce din İslâm'dır.

Kadın Hakk'tan emanet,

Sakın etme ihanet!

İhanet edilerek,

Kazanılmaz ki Cennet.

Eş olunca bir kadın,

Onunla geçer adın.

Hanım diye hitap et!

O senin diğer yarın.

Kadını küçümseme!

Düşmanları güldürme!

Aşk ile sev hep onu,

Kin ve nefret besleme!

Emanete riayet,

O ne güzel meziyet.

Kadını hor görenler,

Nasıl bulurlar İzzet.

Olunca kadın ana,

Üf bile denmez ona.

Rahminde taşır bizi,

Dokuz ay on gün ana.

Kadınla başlar hayat,

Onsuz olunmaz rahat.

Cenneti istiyorsan,

Onları güzel yaşat!

İncitme kadınları,

Yuvanın mimarları,

Muhibbi Rasul isen,

Kolla daim onları!

8 Mart 2025

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

Not: Aile huzurumuz için Kur'an'ın Rehberliği başlıklı makalemize aşağıda eklediğim linkten ulaşabilirsiniz.

