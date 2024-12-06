Ölmek için değil, Allah'a kulluk için yaratıldık

Asla unutulmaması gereken bir gerçek; Ölmek için veya başka amaçlar için değil Allah'a kulluk İçin yaratıldık. Bu hususta Yüce Allah "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat Suresi: 56. Ayet) buyuruyor. Doğumla başlayan dünya hayatımız çeşitli aşamalardan geçer ve ecel vakti gelip emr-i Hakk vaki olunca son bulur. Ölümden kaçış yok. Dünya fani, ölüm ani. Bakın Yüce Allah ne buyuruyor: "Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz". (Ankebût Suresi: 57.Ayet)

Ölüm; bazılarına göre bir son olarak görülse de gerçekte sonsuz bir hayatın başlangıcı. Ateistlerin bile inkâr edemediği bir gerçek olan ölüm hakkında Yüce Allah "Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile! ..." (Nisa Suresi, 78. Ayet) diye buyurmaktadır. Önemli olan dünyada sorumluluklarımızı yerine getirmek, Ahiret için de hazırlıklı olmaktır. Zira Yüce Allah kitabında "Allah'a ibadet edin ve O´na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez." (Nisa Suresi: 36. Ayet)

ayetiyle sorumluluklarımızı bildirmiştir.

Sonsuzluk alemi olarak nitelenen ahiret hayatına hazırlık konusunda Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." (Haşr Suresi: 18.Ayet)

Aslında Mü'min hayatında sonsuzluk alemine yolculukta dört N diye tabir ettiğim çok önemli dört şey vardır. Bunlar: Nur, Nebi, Namaz ve Niyaz. Nur (Kur'an-ı Kerim ki; hakikatleri, kulluğu, gerçek huzuru ve mutluluğu öğreten ilahi kitaptır), Nebi (Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) ki; Allah onu bize rol model olarak göndermiş ve sevgisini/rızasını da "De ki: 'Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(bkz. Âl-i İmran Suresi: 31. Ayet) buyurarak ona tabi olmaya bağlamıştır), Namaz (Temizlikten tutun içinde her türlü faydayı içinde barındıran bir ibadet), Niyaz ise (Dua ki ibadetin özüdür. Allah'tan başka herşeye Kadir olan hiç bir varlık yoktur. Dua Allah'a kulluğun ve O'na sığınmanın ve de yardım istemenin ifadesidir).

Sakın aldanmayın şeytana. Unutmayın ölüm var ve hesap var sonunda. Bakın şu ilahi buyruğa: "De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir." (Cuma Suresi: 8. Ayet).

Yapılan şeylerin zerresinin kaybolmadığı dünya hayatımızda ALLAH yâr ve yardımcımız olsun, geçmişi aratmayacak hayırlı bir gelecek nasip etsin, ahir ve akibetimizi de hayırlı eylesin. Rabbim nefsimizi ve neslimizi korusun. Burada siz değerli okuyucularımla konuyla ilgili bir şiirimi de paylaşmak istiyorum.

YOLCU YOLUNDA GEREK

Yolcu yolunda gerek

Ne diye duruyorsun?

Seni yaratan Rabb'e

Hiç kulluk etmiyorsun?

Yolcuya gerek azık,

Etme kendine yazık,

Heybesi boş kalanlar,

Yazık sizlere yazık.

Geçmişe bakmaz mısın?

Sen ibret almaz mısın?

Hakk rızası kazanıp,

Hedefe varmaz mısın?

Muhibbi Rasûlüm bak!

Sanma ki ölüm uzak,

Bir nefeslik ömrün var,

Olma şeytana tutsak.

Hakikat değişmiyor,

Giden geri gelmiyor.

Sonunda pişman olman,

Sana fayda vermiyor.

Dr. Resul Coşkun

T. C. Kültür Bakanlığı Halk Şairi

(Gül Sevdası Şiir kitabımdan)